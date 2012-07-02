СМИ: Ющенко в Париже пиарит фирма, которая занимается и регионалами

Об этом сообщает корреспондент " Тижня " в Париже. По ее данным, высоким гостем в столице Франции занимается PR-агентство Fleishman-Hillard. Поездка экс-президента запланирована на 3 июля.

"В его планы входит общение с членами французского правительства и журналистами", - рассказали в агентстве.

По данным издания, представители фирмы по телефону обращалась к тем французским журналистам, которые были на недавней акции солидарности с Юлией Тимошенко у мэрии в Париже.

"Если вы не хотите делать интервью с Ющенко, мы Вам можем предложить Николая Азарова - с экономическими итогами "Евро-2012", или министра экономики Петра Порошенко, или министра инфраструктуры Бориса Колесникова ... ", - убеждала французскую прессу сотрудница этой коммуникационной структуры.