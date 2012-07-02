СМИ: Ющенко в Париже пиарит фирма, которая занимается и регионалами
18:48, 02 июля 2012Политика
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За рубежом экс-президент пользуется сопровождением коммуникационной фирмы, которая одновременно обслуживает Партию регионов.
|Ющенко собирается в Париж
"В его планы входит общение с членами французского правительства и журналистами", - рассказали в агентстве.
По данным издания, представители фирмы по телефону обращалась к тем французским журналистам, которые были на недавней акции солидарности с Юлией Тимошенко у мэрии в Париже.
"Если вы не хотите делать интервью с Ющенко, мы Вам можем предложить Николая Азарова - с экономическими итогами "Евро-2012", или министра экономики Петра Порошенко, или министра инфраструктуры Бориса Колесникова ... ", - убеждала французскую прессу сотрудница этой коммуникационной структуры.
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