Союз журналистов Украины приняли в Брюссельский пресс-клуб

Национальный союз журналистов Украины принят к в Брюссельский пресс-клуб.

Как сообщили УНИАН в НСЖУ, такая договоренность была достигнута во время встречи председателя союза Олега Наливайко с президентом пресс-клуба Лораном Бриайем.

По словам О.Наливайко, который находится в Брюсселе, «это позволит презентовать на одной из основных медиа-площадок Европы лучший опыт Украины как в медиа, так и в других отраслях, а также говорить без посредников перед европейской аудиторией о наших проблемах, в частности, и о свободе слова. Мы получили возможность проведения пресс-конференций, круглых столов, в том числе с прямыми Интернет-мостами между Киевом и Брюсселем, или с другими городами Украины. Интересной является инициатива наших коллег организовать Украинскую неделю в Брюссельском пресс-клубе».

Как заявил Л.Бриай, «Брюссельский пресс-клуб возглавил в этом году Европейское объединение национальных пресс-клубов. Мы говорили о возможности приема в его ряды НСЖУ и проведения в Киеве Конгресса европейских пресс-клубов. Наше сотрудничество позволит украинским партнерам ознакомиться с бизнес-моделью клуба, расширить информационный инструментарий союза».

Эта договоренность, по мнению О.Наливайко, способствует активизации международной деятельности союза, а также создает новые коммерческие возможности для Журфонда.