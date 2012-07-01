Коморовского попросили передать Януковичу футболку с надписью «Юлі – волю!»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Немыря сообщил сегодня журналистам после завершения встречи представителей Объединенной оппозиции с Б.Коморовским.

«Я подарил Президенту Коморовскому две футболки с известным призывом освободить Юлю, а вторую футболку я попросил, чтобы он передал при встрече Президенту Януковичу», - сказал Г.Немыря.

При этом заместитель председателя партии «Батьківщина» напомнил, что в последнее время В.Янукович имел больше всего встреч с польским Президентом.

«Когда мы остановились на этом факте, также согласились, что любая последующая встреча будет расцениваться с точки зрения их эффективности, а именно - или такие встречи нацелены на то, что собеседник слышит другого и, соответственно, конструктивно реагирует, или просто прикрывается фактом встречи с Президентом европейской страны Польши, чтобы продолжать то, что он делает», - сказал Г.Немыря.