Коморовский перед футболом встречается с объединенной оппозицией

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит на территории посольства Польши в Украине и будет длиться около часа.

Во встрече с Б.Коморовским принимают участие председатель совета Объединенной оппозиции «За Батьківщину», лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк, председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк, заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий Немыря, лидер партии УДАР Виталий Кличко и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Как сообщает официальный сайт Президента Польши, Б.Коморовский планирует обсудить с украинскими политиками последние события в деле экс-премьер-министра, лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.