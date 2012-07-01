«Репортеры без границ» констатируют резкое ухудшение свободы слова в Украине

Об этом в интервью "Украине молодой" рассказала представитель «Репортеров без границ» в Украине Оксана Романюк.

"Если сравнить прошлогоднюю ситуацию относительно препятствования журналистской деятельности с нынешней, то год назад в первый месяц лета вообще не было таких случаев. За весь 2011-й было их 35. То есть произошло очень резкое ухудшение состояния свободы слова", - рассказала О. Романюк.

По ее словам, ни в одном из восьми нынешних случаев избиения журналистов не возбуждено уголовного дела по статье 171.

Оксана Романюк также рассказала, что в рейтинге самых опасных городов для журналистов в плане физической опасности лидирует Донецк.

"Трех журналистов и блогера-правозащитника там избили 23 января, когда они снимали просроченные продукты в супермаркете «Сокол». Через пять дней там же избили еще троих журналистов, которые снимали акцию протеста. В июле прошлого года в Донецке подожгли квартиру журналиста Алексея Мацуки. На прошлой неделе произошел инцидент с Максимом Касьяновым. Если говорить о давлении на СМИ, то лидирует, наверное, Харьков, где местная власть не приложила никаких усилий для сохранения плюрализма средств массовой информации. Теперь там нет местных телеканалов, которые подавали точку зрения, отличную от провластной. Славится притеснениями свободы слова также Одесса. И, конечно же, Киев, который задает тенденции для регионов. Если в Кабмине отгораживаются от журналистов черными лентами, то журналистов начинают выгонять даже с заседаний местной власти", - добавила она.