ВАСУ умыл руки от иска по «языковому закону»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской партийной организации «ВО «Батькивщина».

Как сообщил один из истцов, депутат Ю.Одарченко, иск, поданный в Высший админсуд Украины, в котором при помощью надлежащих доказательств доказывается, что «за» проект голосовали на 60 депутатов меньше, чем того требует Конституция, и сам порядок рассмотрения проекта был серьезно нарушен, а предложение комитета о принятии за основу проекта закона фальсифицировано, отклонен.

В открытии производства было отказано и повторному иску, который подали депутаты, отметив на сей раз правомерность рассмотрения Высшим административным судом этого вопроса, отмечается в сообщении.

«Нам даже не дали возможности представить свою позицию в суде – нам дважды вернули исковое заявление», - заявил Ю.Одарченко и добавил: «Очевидно, «кураторы» с Банковой решили, что оппозицию следует лишить права «доставать» власть своими исками и показывать Украине всю «приватизированность» судебной системы Украины».

Депутат считает, что Украину ожидает полная ликвидация судебной системы как таковой, если власть Партии регионов победит на парламентских выборах в этом году.

Как сообщал УНИАН, 11 июня народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» Ю.Одарченко и С.Курпиль подали в Высший админсуд Украины иск, в котором просили суд признать недействительными результаты голосования за законопроект «О принципах государственной языковой политики» и запретить профильному комитету Верховной Рады готовить его к рассмотрению во втором чтении.

По словам С.Курпиля, выяснилось, что 5 июня в сессионном зале голосовали те депутаты, которые находились на больничном, в отпусках. На самом же деле, как отметил депутат, если не учитывать отсутствовавших, то «за» скандальный закон проголосовали бы всего 172 народных депутата. То есть при принятии законопроекта были нарушены процедура голосования, нормы Конституции, законов.

Справка УНИАН. 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.

«За» это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, два члена фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, два - от Народной партии, шесть членов группы «Реформи заради майбутнього» и 12 внефракционных депутатов.

Позже член депутатской группы «Реформи заради майбутнього» Владимир Каплиенко заявил, что народных депутатов от его группы, карточки которых проголосовали «за» языковой законопроект, не было в сессионном зале в тот момент.