ВО "Свобода" и милиция обменялись обвинениями за столкновение в Броварах

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

В частности, по данным милиции, сегодня после вынесения Броварским судом приговора убийце майора милиции В.Запорожцу активисты одной из общественных организаций заблокировали выезд конвоя и спецавтомобиля.

«На неоднократные обращения милиции освободить дорогу митингующие не обращали внимания, бросали разными предметами в сотрудников органов внутренних дел и автомобили», - отмечается в сообщении.

По данным ОСО, для доставки осужденного в следственный изолятор правоохранители вынуждены были применить меры физического воздействия, в результате чего пять активных протестующих задержали и доставили в горотдел.

За хулиганские действия и неповиновение работникам милиции в отношении задержанных будут составлены административные материалы по ст. 173 и ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также, как подчеркнули в ОСО, задержанные мужчины по очереди были доставлены в больницу города Бровары для проведения медицинского осмотра на наличие телесных повреждений. По заключению врачей, ни один из осмотренных в госпитализации не нуждается, говорится в сообщении.

До утра задержанные будут находиться в Броварском ГО, после чего будут доставлены в здание суда для участия в судебном заседании по составленным админпротоколам.

Мужчинам грозит наказание от штрафа до административного ареста на срок до пятнадцати суток, добавили в милиции.

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ВО “Свобода” заявляет, что милиция устроила провокацию во время объявления приговора Виталию Запорожцу, который обвинялся в убийстве майора милиции из Семиполок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В партии напомнили, что сегодня Броварской районный суд вынес приговор по делу В.Запорожца, которого обвинили в убийстве милиционера. “Несмотря на то, что в суде абсолютно не была доказана вина и не предъявлено обвинение в умышленном убийстве, суд стал на сторону обвинения и вынес Виталию максимальный приговор - 14 лет. Огромное количество людей - жителей села Семиполки и патриотов, которые постоянно поддерживали Виталия Запорожца в суде, - снова не смогли попасть в зал заседания, поскольку фактически все места в нем заняли переодетые в гражданское милиционеры”, – говорится в сообщении.

В “Свободе” заявляют, что люди с возмущением встретили приговор и пытались аплодисментами и лозунгами поддерживать В.Запорожца. “Во время того, как автозак с Виталием Запорожцем пытался выехать из двора суда, неизвестные, которые, по свидетельству очевидцев, являются работниками милиции, устроили провокацию. Они начали рвать плакаты в поддержку Виталия Запорожца и выдергивать наиболее активных пикетчиков. На данный момент известно о четырех задержанных, среди которых, – «свободовец» Игорь Панченко и кандидат в члены Всеукраинского объединения “Свобода” Олесь Боголепов и сторонник ВО “Свобода” Владимир Колюбакин. Задержанных повезли в райотдел милиции”, – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, суд вынес приговор В.Запорожцу, который обвинялся в убийстве 37-летнего майора милиции, начальника Калитнянского поселкового отдела внутренних дел Николая Симоненко.

Как отмечает ТСН, по одной из версий, майор якобы сделал замечание В.Запорожцу в кафе, а тот взял ружье и застрелил милиционера. По другой – В.Запорожец пытался утихомирить пьяного Н.Симоненко. Как известно, допрошенные в суде односельчане утверждали, что участковый Н.Симоненко в ту фатальную ночь был пьян и не исполнял никаких служебных обязанностей. А неприязненные отношения между милиционером и его убийцей продолжались на протяжении двух лет.

Суд назначил В.Запорожцу наказание в виде 14 лет лишения свободы.