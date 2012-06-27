Судью, который вынес мягкий приговор экс-милиционеру, могут уволить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Луганске сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Нестор Шуфрич.

По его словам, данный судья должен быть уволен и привлечен к уголовной ответственности.

«Это решение предложено квалифицировать как незаконное. Надеемся, что Высший совет юстиции именно так и отреагирует, и после всех процедур судья будет привлечен к уголовной ответственности. Я абсолютно согласен с тем предложением, которое высказали прокуроры. Они требуют пожизненное заключение для убийцы», - сказал Н.Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Ровеньковский городской суд (Луганская область) осудил бывшего милиционера на 1 год и 3 месяца лишения свободы за убийство жены, которая также являлась сотрудником милиции. Экспертиза признала, что подсудимый находился в состоянии аффекта, когда совершал убийство, и это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Также суд признал действия мужчины по отношению к сыну, когда он оставил его на проезжей части после совершения убийства жены, как угрожавшие жизни и здоровья ребенка.

Прокуратура области заявила о том, что намерена опротестовать такое решение суда.

По данным СМИ, большую часть срока подсудимый уже отбыл в СИЗО во время досудебного следствия и судебного процесса. На свободу он может выйти уже через несколько месяцев.