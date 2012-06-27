Тигипко: мы замучили предпринимателей проверками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тигипко сказал во время пребывания в Виннице.

«Сегодня мы замучили своими проверками предпринимателей, и сегодня это недопустимо», - сказал С.Тигипко, обращаясь к контролирующим органам.

Он сообщил, что в ближайшее время будут проведены закрытые опросы предпринимателей относительно коррумпированности контролирующих органов, после чего будут приняты кадровые решения.

«В ближайшее время мы будем проводить закрытые опросы по поводу того, какие контролирующие организации больше всего коррумпированы. Через такие закрытые опросы мы выйдем на кадровые решения. Кадровые решения будут точно», - добавил С.Тигипко.