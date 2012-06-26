Если бы выборы в Верховную Раду проходили в июне (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в июне, то в парламент прошли бы 4 политические силы: Партия регионов, Всеукраинское объединение «Батькивщина», партия «УДАР Виталия Кличко» и Коммунистическая партия Украины.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 8-17 июня 2012 года. (КМИС отмечает, что при измерении рейтингов политических сил и кандидатов на должность Президента Украины учитывалось, что если бы выборы проходили во время опроса, то, согласно действующему законодательству Юлия Тимошенко не могла бы принимать участие ни в выборах в Верховную Раду Украины, ни в выборах Президента Украины.)

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в июне, то в голосовании приняли бы участие 55% избирателей Украины.

Больше всего голосов получили бы такие партии и объединения:

Партия регионов (Николай Азаров) – 16,0%, ВО «Батькивщина» (Арсений Яценюк) – 14,5%; партия «УДАР» – 8,0%, Коммунистическая партия Украины (Петр Симоненко) – 5,8%. Партия Наталии Королевской „Украина - Вперед!“ получила бы 3,3% и Всеукраинское объединение «Свобода» (Олег Тягнибок) – 3,1%. Еще две политических силы имели не менее одного процента сторонников, а именно: «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) – 1,3% и Народная партия Украины (Владимир Литвин) – 1,0%. (Напомним, проходной барьер в парламент - 5% - УНИАН).

Согласно опросу, Партию регионов поддерживают 26,1% избирателей Восточного, 19,7% – Южного, 11,4% – Центрального и 7,9% – Западного макрорегионов;

ВО «Батькивщина» поддерживают 28,6% избирателей Западного, 17,8% – Центрального, 8,2% – Южного и 3,4% – Восточного макрорегионов;

«УДАР Виталия Кличко» поддерживают 11,3% избирателей Западного, 9,2% – Центрального, 7,4% – Южного и 3,9% – Восточного макрорегионов;

КПУ поддерживают 9,5% избирателей в Южном, 8,4% - в Восточном, 4,4% – в Центральном и 0,9% – в Западном макрорегионах;

Партию Н.Королевской „Украина - Вперед!“ поддерживают 3,9% избирателей в Южном, 3,5% – в Центральном, 3,0% – в Восточном и 2,5% – в Западном макрорегионах;

ВО «Свобода» поддерживают 10,8% избирателей Западного, 1,8% - Центрального, 0,6% Южного и 0,0% избирателей Восточного регионов.

*** Западный макрорегион – Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области;

Центральный макрорегион – Винницкая, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская области, г. Киев;

Южный макрорегион – Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области, АР Крым (включая г. Севастополь)

Восточный макрорегион – Донецка, Луганская, Харьковская области.

8-17 июня методом интервью были опрошены 2040 респондентов, которые проживают во всех областях Украины (включая г. Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.