В США не понимают, чего добивается власть, преследуя Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе видеоконференции высказал американский политолог, основатель аналитической группы геополитической разведки Stratfor Джордж Фридман.

«Если американские юристы придут сюда, заработают... Если они почувствуют деньги, то придут на помощь», - сказал он.

Вместе с тем, Дж.Фридман отметил, что не понимает, о чем думает и чего пытается добиться этим делом украинская власть. «На Западе это будоражит всех. На нее (Ю.Тимошенко) уже всех собак повесили», - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня министр юстиции Украины Александр Лавринович заявил о заключении договора с американской юридической компанией Skadden о рассмотрении дела «Тимошенко против Украины» в Европейском суде по правам человека на сумму менее 100 тыс. грн.