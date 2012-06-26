Квасневский и Кокс почтили польских офицеров, расстрелянных в Харькове

Как сообщает сайт Харьковской облгосадминистрации, А.Квасневский и П.Кокс, возложили венки и цветы к Украинско-польскому мемориалу жертв тоталитаризма и почтили память безвинно погибших польских офицеров.

В церемонии также приняли участие председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян Гранат и представители общественности.

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Мемориал был открыт в харьковском Лесопарке в 2000 году. Здесь похоронены 3809 польских офицеров и около 500 мирных польских граждан, которые были расстреляны в период с 5 апреля по 12 мая 1940 года по приказу НКВД СССР № 00350 от 22 марта 1940 года «О разгрузке тюрем НКВД УССР и БССР».

На украинско-польском кладбище в так называемом «Квартале № 6» в Лесопарке захоронены репрессированные и уничтоженные сталинским режимом советские граждане.