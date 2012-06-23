В Тернопольской области райсовет запретил портреты политиков в школах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Батьківщина», такое решение было принято 22 июня депутатами Чертковского районного совета по инициативе фракции «Батьківщина».

За данное решение проголосовали 46 из 59 депутатов, присутствующих на сессионном заседании.

Как сообщал УНИАН, в марте депутаты Тернопольского райсовета выдвинули требование вернуть на место портрет Тараса Шевченко, который в вестибюле школы села Мышковичи заменили портретом Президента Украины Виктора Януковича.

После этого инцидента руководство облорганизации ВО «Батьківщинаа» выдало указание фракциям этой партии во всех районных советах области инициировать принятие на сессиях решения о запрете вывешивать в учебных заведениях портреты политических и государственных деятелей современности.