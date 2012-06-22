В милиции возмущаются, мол, Арьев «пиарится за их счет»

Об этом говорится в сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве относительно информации на сайте Интернет-издания «Украинская правда» о том, что «в МВД расследуют факт закладывания бомбы на Набережной в Киеве и связывают депутата от НУНС Владимира Арьева с людьми, причастными к этому. Такой вывод можно сделать из записи В.Арьева в его Facebook».

В сообщении правоохранительных органов отмечается, что следственном отделом Голосеевского райуправления милиции расследуется уголовное дело по факту хулиганства, имевшего место 16 июня в 23:55 по ул. Горького. Тогда, во время выяснения дорожной ситуации, между двумя водителями произошел инцидент, во время которого один из участников получил телесные повреждения. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств проводятся следственные действия, направленные на установления всех лиц, причастных к указанному происшествию.

Отдел связей с общественностью заявляет, что все следователи действия по расследованию этого уголовного дела проводятся исключительно в рамках действующего законодательства.

«22 июня работник милиции беседовал с лицом, которое может владеть информацией по отмеченному делу. После чего появилась заметка на сайте «Украинской правды» со ссылкой на народного депутата. Таким образом, должны констатировать, что народный депутат Украины, данными об участии которого в указанном инциденте и в любом другом инциденте на территории города Киева следствие не располагает, лишь принимает меры по привлечению внимания к собственной персоне. Или пытается препятствовать следствию по установлению истины по делу?”, - заявляют в столичном милицейском главке.

“Руководство столичной милиции обращается к уважаемому народному депутату Украины с просьбой, если он действительно владеет информацией об отмеченном инциденте, предоставить данные следователю, а если нет, не перекручивать объективную информацию и не использовать работу милиции на повышение собственного имиджа”, - отмечается в сообщении.