Кивалова и Колесниченко предлагают лишить гражданства

Об этом он заявил в прямом эфире «5 канала», говоря о действиях в защиту украинского языка и против языкового законопроекта.

«Что касается конкретных провокаторов и мошенников – то это первые кандидаты на лишение украинского гражданства. И это тоже необходимо законодательно предусматривать», - заявил В.Наливайченко.

«Для тех, кто зарится на украинскую Конституцию, на территориальную целостность и независимость – следует предусматривать санкции в законодательстве и отправлять их туда, откуда они приехали, то есть на Лубянку», - сказал В.Наливайченко.

По его мнению, оппозиции надо не стесняться говорить о монополии украинского языка в нашем государстве. «Надо не стесняться говорить о монополии украинского языка и украинской культуры в этом государстве», - подчеркнул В.Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.