Тимошенко скажет, поедет ли в суд, в воскресенье

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

Руководство Качановской исправительной колонии получило письмо от судьи Киевского районного суда Харькова о вызове 25 июня Ю.Тимошенко в суд для участия в судебном процессе по делу ЕЭСУ. Сегодня с вызовом была ознакомлена сама Ю.Тимошенко.

После ознакомления с документом был составлен соответствующий акт, в котором указано, что Ю.Тимошенко не дала ответ о том, собирается ли она ехать в суд, мотивируя это тем, что ожидает соответствующих рекомендаций по этому поводу от немецких врачей. Ю.Тимошенко и ее защитник Сергей Власенко просят предоставить такие рекомендации немецкого врача Аннет Райзхауер.

В акте, со слов Ю.Тимошенко, также указано, что свои рекомендации немецкий медик предоставит 24 июня.