Политолог: украинская гуманитарная политика излишне политизируется

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время круглого стола выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Он отметил, что при этом на первый план выходят искусственные конфликты, которые, в то же время, выполняют функции предвыборной технологии.

В.Фесенко подчеркнул, что государственная политика должна быть направлена на консолидацию общества и формирование современной общей идентичности. «К сожалению, нынешняя партийная политика в гуманитарной сфере направлена именно на провокацию гуманитарных расколов», - добавил он.

Также среди проблем в гуманитарной сфере В.Фесенко назвал напряженность между властью и частью гуманитарной элиты.

В свою очередь заместитель директора по научной работе Института культурологии Национальной академии искусств Украины Виктор Щербина выразил убеждение, что нужно разграничивать план первоочередных мер по ликвидации проблем в гуманитарной сфере Украины и саму стратегию ее развития.

«Стратегирование должно выражать виденье возможностей. То есть, обусловленные ими риски, необходимые инструменты и управление этими рисками», - сказал он и добавил, что в центре стратегии должна быть определенная концептуальная модель формирования гуманитарной среды.

«Задача национальной гуманитарной стратегии не в смысле текста, а в смысле общей цели – научиться формировать сообщество личностей, а не сообщество персон», - отметил со своей стороны директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев.