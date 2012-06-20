Губернатор констатирует полное преодоление кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Речь идет уже не просто о преодолениях кризисных явлений, которые преследовали Киевскую область и в целом Украину, а о превращении Киевщины в территорию экономического роста и интенсивного развития социальной сферы», - сказал А.Присяжнюк.

Он отметил, что очерченный им тезис - «это генеральная цель деятельности областной власти на ближайшую перспективу, для чего мы уже поставили перед собой много конкретных задач, привязанных к четко определенным срокам».

По словам губернатора, несмотря на то, что жители столичного региона имеют одну из наивысших заработных плат, власти и в дальнейшем будут заботиться, чтобы человек труда имел уверенную надежду на то, что вознаграждение за его работу будет повышаться, и это «один из главных приоритетов действующей власти».

Кроме того, продолжил А.Присяжнюк, власти Киевщины и в дальнейшем будут оказывать помощь для развития фермерских и сельскохозяйственных предприятий путем воплощения государственных и региональных программ.

Также А.Присяжнюк заверил, что облгосадминистрация доведет до завершения начатую инициативу по компьютеризации школ Киевской области и внедрению электронных библиотек.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время в области будет завершена инвентаризация земель и выдача земельных актов.

А.Присяжнюк напомнил, что по итогам комплексной оценки деятельности региональных органов исполнительной власти Киевская область заняла первое место в общеукраинском рейтинге социально-экономического развития.