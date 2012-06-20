Эксперт: речь идет не об изменении, а об модернизации Конституции
15:51, 20 июня 2012Политика
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Член Конституционной ассамблеи Александр Фисун считает, что внесение изменений в Конституцию будет способствовать формированию эффективной политической системы.
|Фисун считает, что ассамблея будет эфективной
«Во-первых, это скорее не изменение, а модернизация Конституции. Во-вторых, речь идет о формировании эффективной политической системы, которая бы продуцировала не "тупики" и противоречия, а работала бы над созданием действенной структуры парламента и других государственных институтов», - сказал он.
А.Фисун убежден, новая политическая система обязательно будет работать на объединение страны, несмотря на то, что в разных ее частях существуют разные взгляды и позиции, а также будет способствовать созданию «действенного политического механизма принятия решений в государстве».
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