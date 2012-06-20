Эксперт: речь идет не об изменении, а об модернизации Конституции

Член Конституционной ассамблеи, заместитель директора по научной работе регионального филиала Национального института стратегических исследований в городе Харькове, доктор политических наук, профессор Александр Фисун выразил свое мнение Укринформу .

«Во-первых, это скорее не изменение, а модернизация Конституции. Во-вторых, речь идет о формировании эффективной политической системы, которая бы продуцировала не "тупики" и противоречия, а работала бы над созданием действенной структуры парламента и других государственных институтов», - сказал он.

А.Фисун убежден, новая политическая система обязательно будет работать на объединение страны, несмотря на то, что в разных ее частях существуют разные взгляды и позиции, а также будет способствовать созданию «действенного политического механизма принятия решений в государстве».