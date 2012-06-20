ВР намерена восстановить права депортированных времен СССР

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 356 народных депутатов из 420 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что Украина признает депортации народов, национальных меньшинств и лиц из мест постоянного проживания на основании решений, принятых органами государственной власти бывшего СССР или союзных республик, незаконными и преступными актами, осуществленными против них, и определяет восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц одним из приоритетных направлений политического, социально-экономического, культурного и духовного развития общества.

Украина признает акты органов государственной власти бывшего СССР о реабилитации депортированных лиц, насильственно переселенных из мест их постоянного проживания, и восстановлении их прав.

Согласно законопроекту государственная политика относительно восстановления прав депортированных лиц определяется Верховной Радой Украины в соответствии с Конституцией Украины и обеспечивается органами государственной власти и органами местного самоуправления. Государство содействует добровольному возвращению в Украину, адаптации и интеграции в украинское общество депортированных лиц и членов их семей, создает условия для их обустройства, обеспечения землей, жильем, трудоустройства, образования, сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности. Государство обеспечивает право депортированных лиц на возвращение исторических названий населенных пунктов, которые были переименованы во времена СССР в связи с осуществленными депортациями. Во время реализации гарантий депортированным лицам не должны ограничиваться права и законные интересы граждан, которые проживают на соответствующих территориях.

Законопроектом определяется, что депортированным признается лицо, которое обрело гражданство Украины и относится к лицам из числа крымско-татарского народа, национальных меньшинств (граждан бывшего СССР), которые в период 1941 – 1944 годов были насильственно переселены по национальному признаку на спецпоселение согласно решению органов государственной власти бывшего СССР или союзных республик из мест постоянного проживания, являющихся территорией современной Украины; лиц (граждан бывшего СССР), которые были принудительно направлены на спецпоселение к членам своих семей после окончания военной службы, возвращения из эвакуации, отбывания принудительных работ, наказания и т. п.; лиц (граждан бывшего СССР), которые на момент депортаций 1941 – 1944 годов находились за пределами постоянного места жительства (на военной службе, в эвакуации, на принудительных работах, в местах лишения свободы и т.п.), но на которых впоследствии были распространены ограничения прав и свобод по национальному признаку, в том числе запрет на возвращение и проживание в местах постоянного проживания; лиц, которые родились в семьях депортированных лиц до момента их возвращения на постоянное место жительства.

Факт депортации лица подтверждается соответствующей справкой или другими документами, выданными компетентными органами Украины, других государств - бывших республик СССР. При отсутствии указанных документов факт депортации лица устанавливается в судебном порядке.

Депортированное лицо в порядке, установленном законом, имеет право на бесплатную правовую помощь по вопросам, связанным с предоставлением статуса депортированного лица, и другим вопросам, связанным с депортацией.

Согласно законопроекту депортированным лицам и членам их семей, которые вернулись в Украину на постоянное проживание, гарантируется при их желании право на поселение в пределах тех административно-территориальных единиц, где они (или их родители, или дед или бабушка) проживали на момент депортации.

Депортированным лицам и членам их семей в порядке и размерах, определенных Кабинетом министров Украины, возмещается стоимость проезда и перевозки багажа к месту постоянного жительства в Украине.

Депортированным лицам и членам их семей, которые находятся на отдельном квартирном учете, в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины, предоставляется в собственность жилье, построенное или приобретенное за счет средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, бюджетов местного самоуправления, других средств, предусмотренных на эти цели.

Депортированным лицам и членам их семей, которые строят индивидуальное жилье, степень строительной готовности которого позволит с использованием единовременной материальной помощи в короткий срок создать минимальные условия для проживания, оказывается единовременная материальная помощь, размер которой определяется с учетом потребности депортированного лица, но не должна превышать 30 размеров минимальной заработной платы.

Депортированным лицам и членам их семей, в случае необходимости, предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

Депортированные лица, которые достигли пенсионного возраста или являются инвалидами, получают льготы на получение путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха; скидку оплаты жилой площади и коммунальных услуг на 50 процентов в пределах норм, предусмотренных законодательством, а также стоимости топлива (в том числе жидкого) в пределах установленных норм для лиц, проживающих в домах без центрального отопления; пятидесятипроцентную скидку стоимости лекарств по рецепту; внеочередное устройство в заведения социальной защиты населения.