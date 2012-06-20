Лавринович говорит, что Тимошенко должна по крайней мере попросить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в интервью журналистам в Кабинете Министров.

«Для того чтобы эта норма была применена, предусмотрен минимальный срок отбывания наказания, личное обращение, если это касается ситуации со здоровьем или других вопросов, то глава государства имеет такие права подписать указ о помиловании», - сказал А.Лавринович. При этом он отметил, что для помилования по состоянию здоровья также нужная личная просьба. «Если человек не хочет уходить из мест лишения свободы, никто не имеет права вынудить оттуда выйти», - сказал А.Лавринович.

Как сообщали СМИ, в интервью изданию The Time Magazine Президент Виктор Янукович заявил, что единственный вариант для освобождения Ю.Тимошенко - это предоставить ей помилование.

При этом он заметил, что не может помиловать экс-премьера до завершения всех судебных процессов по ее делам.

Ранее Ю.Тимошенко заявляла, что не намерена просить о помиловании.