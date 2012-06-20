Гриценко влился в Объединенную оппозицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на брифинге А.Гриценко, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов и лидер партии «Фронту Змін» Арсений Яценюк.По словам А.Гриценко, 15 июня был подписан документ о принципах вхождения партии «Гражданская позиция» в состав Объединенной оппозиции.

Этими принципами предусмотрено, что партии, вошедшие в Объединенную оппозицию, формируют совместную программу действий с целью построения независимого государства на основе европейских ценностей.

«Лидеры партий, которые объединились, публично заявляют о том, что на момент объединения они не имеют обязательств ни перед властью, ни перед спонсорами партий, которые бы ограничивали их в реализации совместной программы действий», - говорится в документе, подписанном А.Турчиновым, А.Яценюком и А.Гриценко.

Также лидеры партий публично заявляют, что «не согласятся на любые кадровые предложения, если такие поступят от нынешней власти, относительно их назначения на руководящие должности в правительство или другие исполнительные структуры».

Кроме того, лидеры партий несут персональную ответственность за тех людей, которых они предлагают на руководящие органы Объединенной оппозиции или кандидатами от нее.

Каждый кандидат от оппозиции еще до съезда в письменном виде обязуется, «что, став депутатом, ни при каких условиях не оставит фракцию и не согласится на ни одно кадровое предложение от власти вопреки решению совета Объединенной оппозиции».

А.Гриценко на брифинге заявил, что «Виктор Янукович является самым большим фактором, который объединяет оппозицию». Он подчеркнул, что «любые недоразумения и противоречия, которые были раньше, мы списываем, ставим точку и совместно движемся вперед (речь идет о партиях, вошедших в объединенную оппозицию, – УНИАН)».

А.Гриценко отметил, что документом предусмотрено, что каждый кандидат от объединенной оппозиции должен еще до съезда обнародовать автобиографию, декларацию о доходах и документах об образовании. По его словам, в автобиографии должно быть указано, что он является гражданином Украины и не имеет гражданства другого государства. А.Гриценко также подчеркнул, что объединенная оппозиция будет сотрудничать с организациями «Чесно», САМ и ОПОРА.

При этом А.Яценюк подчеркнул, что объединенная оппозиция вышла «на завершающий этап формирования». Он сказал, что в Украине «фактически сформировалась двухполюсная модель – с одной стороны это Янукович и партия власти, а с другой – это Объединенная оппозиция».

Он также подчеркнул, что «присутствие Анатолия Степановича (речь идет об А.Гриценко – УНИАН) в рядах объединенной оппозиции добавит нам интеллектуального и силового потенциала и уверенности в нашей победе».

На вопрос относительно возможного присоединения партий Николая Катеринчука и Юрия Кармазина к объединенной оппозиции, Александр Турчинов ответил утвердительно и добавил: «Мы не исключаем, что в Украине есть политики, которые не выставляют к объединенной оппозиции требований относительно списков, относительно округов, которые вместе с нами готовы к борьбе, к противостоянию и победе над режимом Януковича».

А.Турчинов также сказал, что возможно присоединение других партий к объединенной оппозиции.