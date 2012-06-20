Экс-министр отдал государству почти полтора миллиона

Как сообщает «Сегодня», в распоряжении издания есть копии 13 платежных поручений от жены экс-министра Натальи Филипчук на общую сумму 1 433 477,6 грн.

В графе "Назначение платежа" записано: "Возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, согласно решению суда". Платежи проводились с 19 апреля по 20 мая.

"Я общался с Филипчуком, когда он был министром, - он не производил впечатления богатого человека", – отметил член депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко.

"Информации у меня нет, но думаю, ему помогли представители той команды, в которой он был. Хотя не могу исключать, что его семья продала имущество", - добавил он.

Как отмечает издание, Г.Филипчук подал апелляцию на решение суда и не исключено, что возмещение ущерба приведет к изменению приговора.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Г.Филипчук был приговорен к трем годам лишения свободы за превышение власти. Соответствующее решение принял судья Соломенского районного суда Киева Владимир Мельник. “Суд признал виновным Филипчука согласно ч. 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, присудив ему три года лишения свободы и изменив меру пресечения из подписки о невыезде на содержание под стражей. Он был взят под стражу в зале суда и отправлен в изолятор", - сообщил адвокат экс-министра Николай Шупеня.

Г.Филипчук осужден за превышение власти и должностных полномочий во время заключения соглашения с юридической фирмой Astapov Lawyers о предоставлении Минприроды консультаций во время рассмотрения спора в международных юридических институтах по поводу расторжения соглашения, заключенного между правительством Украины и компанией Vanco International ltd. о разработке шельфа Черного моря.