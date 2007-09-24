Социалисты обещают за 5 лет вернуть долги СССР

Социалистическая партия Украины обещает ежегодно выделять по 25 млрд. грн. на выплату обесцененных сбережений в бывшем Сбербанке СССР и за 5 лет “покончить с этим позорным явлением”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Виннице министр внутренних дел, член политсовета СПУ Василий ЦУШКО.

"Ежегодно выделять по 25 млрд. грн. для того, чтобы на протяжении 5 годов погасить это позорное явление, которое называется потерянными сбережениями граждан", - сказал он.

По мнению В.ЦУШКО, это реально и не приведет к инфляционным процессам.

В то же время, он считает, что эти выплаты нужно делать исключительно денежными средствами и не "обещать, что отдадим эти деньги в виде ваучеров или акций - хватит обманывать народ", - отметил представитель СПУ.