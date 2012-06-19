В России говорят, что особых пряников для Украины не будет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сегодня журналистам в Москве после заседания Интеграционного клуба на тему: «Гуманитарные основы интеграционных процессов на постсоветском пространстве».

«Есть интеграционные объединения, которые уже показали свою эффективность. Некоторые государства, в том числе Украина, изучают и наблюдают за их работой. Когда они созреют, предложение для них остается открытым», - сказала В.Матвиенко.

Она подчеркнула, что эти интеграционные объединения открыты для всех государств, кто в них заинтересован. Никакого давления, никаких насильственных действий по привлечению этих государств делать не надо, добавила она.

По ее мнению, что сами государства, когда поймут, что это привлекательно, интересно с экономической, политической и социальной точки зрения, сами придут к этому решению, но на общих основаниях.

«Есть основополагающие документы Таможенного союза, будущего Евразийского союза. Если на этих условиях захотят присоединятся, то эти объединения открыты. Не надо особых пряников, преференций и условий», - подчеркнула она.