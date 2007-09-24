КИУ напоминает, когда можно проврить точность избирательных списков

Комитет избирателей Украины, отмечает, что согласно действующему законодательству, по поводу уточнения списков избирателей граждане могут обратиться в участковую избирательную комиссию не позже 24 сентября, в окружную избирательную комиссию - до 26 сентября, а в суд – до 27 сентября.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы КИУ, переданном УНИАН.

КИУ подчеркивает, что после 27 сентября (в том числе и в день голосования) какие-либо изменения в списки избирателей вносить запрещено, поскольку списки на то время уже будут „закрыты”.

КИУ считает, что такая норма в законодательстве является дискриминационной, и лишает многих избирателей права проголосовать, однако ее необходимо выполнять.