КИУ напоминает, когда можно проврить точность избирательных списков
19:52, 24 сентября 2007Политика
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24, 26 и 27 сентября - смотря куда обращаться
Комитет избирателей Украины, отмечает, что согласно действующему законодательству, по поводу уточнения списков избирателей граждане могут обратиться в участковую избирательную комиссию не позже 24 сентября, в окружную избирательную комиссию - до 26 сентября, а в суд – до 27 сентября.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы КИУ, переданном УНИАН.
КИУ подчеркивает, что после 27 сентября (в том числе и в день голосования) какие-либо изменения в списки избирателей вносить запрещено, поскольку списки на то время уже будут „закрыты”.
КИУ считает, что такая норма в законодательстве является дискриминационной, и лишает многих избирателей права проголосовать, однако ее необходимо выполнять.
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