Янукович вступился за одесские памятники

Лидер партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает недопустимыми требования жителей Львова о сносе памятника Екатерине ІІ в Одессе.

Такое мнение он высказал сегодня в прямом эфире Сумской областной телекомпании.

«Я и мои однопартийцы в Одессе считаем недопустимым, чтобы кто-то ездил из других регионов и говорил, что тут нужно делать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер Партии регионов напомнил, что решение об установлении памятника Екатерине ІІ приняли одесситы.

«Люди здесь живут и знают, кому ставить памятники, кому снимать. Нужно уважать историю родного края, историю родной земли», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, решение об установлении в Одессе монумента российской императрице Екатерине II приняли депутаты горсовета, мотивируя его тем, что с 1900 по 1920 год в Одессе существовал памятник Екатерине II, пока его не снесли большевики. Теперь его решено именовать памятником «Основателям Одессы».

Памятник Екатерине II планируют открыть в торжественной обстановке в конце октября.

Против установления памятника протестуют представители более чем полумиллионной украинской общинs Одессы, в первую очередь УНП, ПРП «Собор» «Просвіта», ассоциация казацких обществ «Січ» и тому подобное.

19 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции сообщил, что просит не открывать в Одессе памятники российским царям.

«У меня только просьба - не открывать памятник Петру Первому или там кому следующему. Давайте уважать свою историю, давайте помнить, что мы украинцы», - призвал В.ЮЩЕНКО.