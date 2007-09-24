Цушко рекомендует: подарки брать, в милицию стучать но голосовать за...
МВД занимается теми, кто покупает голоса
Министр внутренних дел, член политсовета Социалистической партии Василий ЦУШКО заявляет, что правоохранительные органы будут заниматься теми, кто покупает голоса избирателей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Виннице.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, "милиции дана команда заниматься теми, кто покупает голоса".
В.ЦУШКО добавил, что, по его данным, сейчас “дельцы раздают людям от 100 до 250 гривен и просят у них паспортные данные".
"Я рекомендую гражданам деньги и разные подарки брать, а затем приходить в милицию и писать заявления на тех, кто давал, а на выборах голосовать за социалистов", - заявил член политсовета СПУ.
Кроме того, он сообщил, что милиция выявила 3,5 млн. работников, “которые давным-давно выехали за пределы Украины, а у нас они постоянно голосовали за кого-то".
По словам В.ЦУШКО, эти факты были выявлены в процессе выполнения поручения правительства об установлении лиц, которые незаконно получают от государства помощь по безработице.
"При этом, 2,5 млн. "мертвых душ" выявлено в западных областях и 1 млн. - в восточных и южных", - добавил В.ЦУШКО.
Он сообщил, что списки выявленных работников уже направлены в Центральную избирательную комиссию для исключения их из списков избирателей.
"Многие партии посчитали и расплакались, поскольку для некоторых это привело к потере 5% голосов на выборах", - отметил В.ЦУШКО.