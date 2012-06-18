В Киевсовет принесли 330 тысяч подписей за референдум

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 334 тысячи подписей в поддержку этого референдума было собрано в течение 30 дней.

«За» проведение референдума высказались 16% киевлян, это на 114 тыс. чел. больше, чем требует законодательство, говорится в сообщении.

Председатель КГГА Александр Попов, который пообщался сегодня с представителями инициативных групп, поблагодарил за поддержку и неравнодушие к его инициативе.

“Я приветствую всех киевлян еще с одной победой, на пути к восстановлению в Киеве настоящего народовластия. Благодаря вашему труду собрано более 330 тысяч подписей за проведение первого столичного референдума. Сейчас наша задача – решить вопрос о назначении даты проведения референдума. Убежден, что большинство киевлян проголосуют за каждый по трем вынесенным вопросам», – обратился он к активистам.

Как отмечается в сообщении КГГА, 10 апреля 2012 г. по инициативе и с участием председателя КГГА состоялось первое собрание по вопросу проведения Первого киевского референдума. Участники собрания единогласно одобрили предложение провести референдум, утвердили формулировку трех вопросов, предложенных для вынесения на референдум, и образовали инициативную группу, которой поручили сбор подписей под требованием о проведении городского референдума.

Во второй половине апреля такие же собрания киевлян состоялись во всех районах столицы. В целом была создана 61 инициативная группа.

Согласно действующему законодательству, в течение 30 дней члены инициативных групп должны были собрать 216 тыс. подписей киевлян, то есть 10% от количества зарегистрированных избирателей.

На референдум будет вынесено три вопроса:

1. Одобряете ли Вы обязательное включение в ежегодный бюджет г. Киева предоставление адресной материальной помощи пенсионерам и надбавок работникам бюджетной сферы столицы?

2. Одобряете ли Вы создание в Киеве подчиненной городской общине муниципальной милиции, которая должна обеспечивать порядок в городе и безопасность жителей?

3. Одобряете ли Вы базовые проектные решения нового Генерального плана развития г. Киева?