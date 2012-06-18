В ПР прикинули, когда примут скандальный «закон о языках»

Об этом сказал народный депутат Украины, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов после Согласительного совета руководителей фракций и парламентских Комитетов в понедельник, сообщает пресс-служба ПР.

«На этой неделе согласно Регламенту законопроект во втором чтении не сможет быть рассмотрен. Я думаю, что где-то 4-5 июля у нас будет возможность рассмотреть данный документ», - отметил А.Ефремов.

Он также добавил, что на сегодняшний день к законопроекту о языках подано более 400 поправок.

Отвечая на вопрос, как Партия регионов относится к различным митингам протеста против принятия закона о языках, политик напомнил, что по всей Украине проходят митинги и в поддержку принятия закона о языках. «Данный законопроект не несет никаких угроз для развития украинского языка. И мы действительно хотим, чтобы в нашем государстве украинский язык развивался, но при этом не ущемлялись права граждан государства разговаривать на их родных языках», - подчеркнул парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, двое - от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

Позже член депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявил, что народных депутатов от его группы, карточки которых проголосовали за языковой законопроект, не было в сессионном зале на тот момент.

11 июня народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрий Одарченко и Степан Курпиль подали в Высшый админсуд Украины иск к парламенту, в котором просят суд признать недействительными результатами голосования за законопроект «О принципах государственной языковой политики» и запретить профильному комитету Верховной Рады готовить его к рассмотрению во втором чтении.

По словам С.Курпиля, выяснилось, что 5 июня в сессионном зале Верховной Рады голосовали те депутаты, которые находились на больничном, в отпусках. На самом же деле, как отметил народный депутат, если не учитывать отсутствующих, то за скандальный закон проголосовали бы только 172 народных депутата. То есть при принятии законопроекта были нарушены процедура голосования, нормы Конституции, законов.