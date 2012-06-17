Тейшейру не пустили к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат заявил журналистам во время пребывания на територии Центральной клинической больницы №5 «Укрзализныци» в Харькове.

По его словам, охрана ЦКБ указала на то, что на посещение Ю.Тимошенко у него нет разрешения пенитенциарной службы Украины.

«Уже прошло почти 10 месяцев, как я ожидаю согласия от властей Украины на посещение Юлии Тимошенко. Каждый раз у них разные отказы», - отметил европейский посол.

Он оставил письмо для экс-премьер-министра представителям ее партии в Харькове для того, чтобы они попробовали передать его через администрацию Качановской колонии.

Председатель представительства ЕС в Украине сказал, что будет обращаться в пенитенциарную службу, чтобы получить такое разрешение. Он подчеркнул, что на этом посту будет находиться до конца сентября 2012 года.

Ж.Тейшейра также сообщил, что в Харькове он хочет побывать на матче Евро-2012 Португалия - Нидерланды, который состоится сегодня вечером на стадионе «Металлист».