В Прикарпатье почтили память воинов Карпатской Сечи

Как сообщили УНИАН в Яремчанском городском совете, в с. Яблуница на Яблунецком перевале состоялись панихида и вече по случаю 73-й годовщины со дня гибели и 16-й годовщины со дня перезахоронения воинов Карпатской Сечи.

Представители власти Ивано-Франковской и Закарпатской областей, ветераны Украинской повстанческой армии, лидеры патриотических партий и организаций, общественность почтили память юношей, которые одними из первых сложили свои головы в борьбе за независимость Украины.

Священники возле Памятного креста отслужили поминальную панихиду. Участники веча возложили венки и цветы на могилу погибших.

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Справка УНИАН. 73 года назад на землях Закарпатья по инициативе Августина Волошина была провозглашена Украинское независимое государство.

Карпатская Украина - официальное название автономной Украинской республики в составе Чехо-Словакии в 1938-1939 гг. и Украинского независимого государства на Закарпатье в марте 1939 г.

Военным органом Карпатской Украины была организация «Карпатская Сечь». Ее основной задачей была защита Закарпатья от нападений венгерских и польских диверсионных отрядов. Большую роль в образовании Карпатской Сечи сыграли выходцы из Галичины.

В ночь на 14 марта 1939 года Венгрия при поддержке гитлеровской Германии начала агрессию против Карпатской Украины. С первых же часов венгерского вторжения части Карпатской Сечи вели кровопролитные бои по линии Ужгород – Мукачево – Берегово - Севлюш.

18 марта большая часть территории Карпатской Украины была оккупирована венгерскими войсками.

В горных районах отряды Карпатской Сечи продолжали борьбу до конца мая 1939 г.

В конце марта 1939 года президент республики А.Волошин и часть правительства выехала через Румынию в эмиграцию.