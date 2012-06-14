Статус русского языка в Украине волнует только 4% граждан (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, были обнародованы сегодня на брифинге.

В десятку важнейших для избирателей проблем вошли: преодоление безработицы (59%), преодоление экономического кризиса, экономический рост (52%), повышение общего уровня зарплат, пенсий, стипендий (51,5%), снижение цен на продукты и товары первейшей необходимости (43%), улучшение медицинского обслуживания (40,5%), социальная защита малообеспеченных (40%), борьба с коррупцией (39%), уменьшение платы за квартиру и коммунальные услуги (31%), борьба с преступностью (31%), земельная реформа, поддержка сельского хозяйства (29%).

При ответе на вопрос: “Какие темы являются актуальными лично для Вас, мнение кандидатов по каким вопросам вы бы хотели услышать” можно было выбрать не более 10 из предложенных тем.

Директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что вопрос прекращения политических репрессий, свободы для лидеров оппозиции (Юлии Тимошенко и др.) в целом входит в число приоритетных для 19% населения, но на Западе Украины его считают приоритетным 40% опрошенных.

Только 3% опрошенных считают, что следующие выборы в Верховную Раду будут честными и демократическими, еще 12% указали, что выборы будут в основном честными и демократическими.

По мнению 27% респондентов, парламентские выборы в основном не будут честными и демократическими, а еще 27% убеждены, что выборы не будут честными и демократическими вообще.

И.Бекешкина также заметила, что опрос показал низкий уровень знания гражданами норм нового избирательного закона. По ее словам, меньше 40% опрошенных знают, что на этих выборах в бюллетене не будет графы “Не поддерживаю ни одного кандидата”. И.Бекешкина отметила, большинство населения не знают, куда и к кому нужно обращаться в случае нарушения их избирательных прав, в случае необходимости проголосовать дома.

В соответствии с данными исследования, в парламентских выборах готовы принять участие 74,1% украинцев (38% - “обязательно” и еще 36% - “скорее всего”).

Опрос проводился с 31 мая по 6 июня. Было опрошено 2009 респондентов во всех областях Украины, Киеве и Крыму. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.