Янукович будет идти буква в букву

Партия регионов на этой неделе направит в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер Партии регионов вчера в прямом эфире Николаевской областной телерадиокомпании.

«На этой неделе мы подадим все необходимые документы в ЦИК. Мы будем идти буква в букву, по закону, цивилизованно. Мы знаем, что это не простой путь, и знаем, что будет большое количество преград на этом пути», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в случае, Партия регионов в случае формирования конституционного большинства сможет решить многие вопросы и вернуть доверие к власти.

В.ЯНУКОВИЧ также пояснил, что основной причиной инициативы по проведению референдума о статусе русского языка и внеблоковом статусе Украины стало желание «забрать этот вопрос у политиков и передать его решение украинскому народу».

Как сообщал УНИАН, Партия регионов выступила с инициативой провести референдум на темы статуса русского языка, внеблокового статуса Украины и прямого избрания руководителей областных и районных администраций.

17 сентября Партия регионов заявила, что уже собрала три миллиона подписей граждан в поддержку этого референдума.