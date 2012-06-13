Луценко считает, что ГПУ поставила цель развалить дело об отравлении Ющенко

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что Генеральная прокуратура Украины, выдвинув ему обвинение в незаконной слежке за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка, имеет целью окончательно развалить уголовное дело относительно отравления экс-Президента Украины Виктора Ющенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на судебном заседании, выражая протест на действия председательствующей судьи Анны Медушевской, которая отказалась вызвать на допрос в суд водителя В.Сацюка Валентина Давиденко, приступив вместо этого к оглашению показаний, данных им на досудебном и судебном следствии.

Экс-министр, обращаясь к Г.Медушевской, отметил, что в досудебных показаниях В.Давыденко содержится оперативная информация, которая касается многих других людей и в результате разглашение которой им может быть нанесен вред, так же, как и может быть нанесен вред следствию по делу относительно отравления В.Ющенко.

«Мне кажется, что, кроме того, чтобы меня посадить по этому делу, поставлена задача окончательно развалить дело об отравлении Ющенко, поскольку Давыденко может быть одним из ключевых свидетелей в отношении лица, которое завозило диоксин», - отметил Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко было выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как написали прокуроры в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

В свою очередь В.Давыденко на допросе в суде 18 августа 2011 года заявлял, что его права не нарушались.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.