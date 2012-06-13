Карпачева села писать книгу - с сенсационными историями

Экс-омбудсман Нина Карпачева, о которой ходили слухи, что она якобы бежала из Украины, на самом деле занялась литературным творчеством.

Об этом пишет газета «Сегодня», которая поговорила с Карпачевой в Крыму.

«Закончила рукопись первого тома трехтомника, посвященного проблемам прав человека в Украине, в том числе многим сенсационным историям, о которых пора узнать всем, — сказала бывшая Уполномоченная ВР по правам человека. - Пределы страны не покидала и намерений таких не имела. Получив информацию о применении к Тимошенко физической силы, я сделала то, что должна была сделать, — попросила отреагировать ГПУ».

Пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова подтвердила журналистам, что никаких процессуальных решений по Карпачевой не предпринималось, а материалы проверки из прокуратуры Киева переданы в Харьковскую областную прокуратуру.