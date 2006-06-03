Литвин: кто бы ни оказался в коалиции, ее будут раздирать противоречия

По мнению бывшего председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, кто бы ни вошел в парламентскую коалицию, ее будут раздирать противоречия.

Как сказал он в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (3-9 июня), «кто бы в итоге ни оказался в коалиции, ее будут раздирать противоречия. Силы, прошедшие в Верховную Раду, являются заложниками обещаний, данных избирателям. Идеологические расхождения слишком глубоки, чтобы народ их не замечал, а политики игнорировали. Практически невозможно отыскать в парламенте 226 депутатов, у которых общие геополитические ориентиры, единый взгляд на решение языковой проблемы, унифицированный подход к приватизационному процессу».

По мнению В.ЛИТВИНА, в вопросе принятия решений «партийные вожди» будут проводить «политику полудиктата». При этом он напомнил, что изменения, внесенные в Конституцию Украины, не позволяют выход депутата из фракции (так называемый «императивный мандат» - УНИАН), однако невозможно запретить депутатам «время от времени голосовать вопреки воле своей партийной ячейки. Лидеры понимают это».

«А еще они понимают: союз с противниками, вчерашними и сегодняшними, скрытыми и явными, будет убивать их рейтинг. Так что любой альянс окажется неэффективным» - сказал В.ЛИТВИН. - Боюсь, что в ближайшее время мы не увидим четкой, цельной, последовательной государственной политики. Власть станет жить по своим законам, общество - по своим. Когда-нибудь они, возможно, снова встретятся на баррикадах».