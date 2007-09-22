Янукович оставляет отношение к закону и Конституции на совести Ющенко

Лидер Партии регионов Украины Виктор ЯНУКОВИЧ удовлетворен решением Центральной избирательной комиссии обязать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воздержаться от участия в предвыборной агитации во время избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ. заявил журналистам в Одессе.

«Я думаю, что оно (решение ЦИК – УНИАН) очевидно. И любой человек, который умеет читать закон, понимает, что Президент не имеет права принимать сторону той или иной партии. Но это его вопрос – его отношение к закону и Конституции», - сказал лидер Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, ЦИК обязала Президента воздерживаться от участия в предвыборной агитации во время избирательного процесса. Соответствующее решение Центризбирком принял вчера во время заседания, рассматривая жалобу Социалистической партии Украины на нарушение избирательного законодательства в части ведения предвыборной агитации Президентом Украины, блоком «Наша Украина – Народная Самооборона».

ЦИК удовлетворила ее частично. В частности, Центризбирком признал действия Президента относительно участия в предвыборной агитации в форме публичных призывов голосовать за НУ-НС не отвечающими требованиям закона.

Кроме того, ЦИК считает, что такие действия Президента являются нарушением избирательного права граждан и их законных интересов и несовместимы со статусом главы государства.