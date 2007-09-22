Ющенко и Янукович договорились одновременно не ходить в одно место

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорились одновременно не посещать одни и те же мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил журналистам в Одессе.

«Мы с ним договорились, что там, где бывает Президент, я не принимаю участия и наоборот», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос журналистов о том, почему он не принимает участия в открытии после реставрации Одесского театра оперы и балета.

Лидер ПР высказал удовлетворение тем, что на открытие приглашена вдова бывшего министра транспорта Украины Георгия Кирпы, который «много сделал для ремонта театра».