В Харькове массовое пикетирование облсовета

Сегодня в Харькове утром на площади Свободы началось массовое пикетирование областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, напротив здания облгосадминистрации и областного совета собрались две большие группы людей – в целом около 15-20 тысяч под сине-белыми и красными флагами, а также отдельно - под государственными и помаранчевыми флагами. Участники акции разделены отрядами милиции.

Организаторами являются около 10 политических и общественных организаций Харьковской области, которые раньше заявили об участии в акции около 40-45 тысяч человек.

На митинге под сине-белыми флагами ораторы призывают поддержать депутатов областного совета, которые сегодня планируют выразить недоверие председателю облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ и предоставить русскому языку статус регионального в Харьковской области. Участники этого митинга держат плакаты с лозунгами: «Авакова – в отставку!», «Нет – НАТО!», «Украина и Россия навеки вместе», «Харькову – русский язык!»

Участники другого митинга высказываются в поддержку губернатора. Они держат плакаты с надписями: «Харьковщина – за Авакова!», «Опомнитесь, янычары!», «Не допустим языкового сепаратизма!». На этом митинге выступил сам губернатор А.АВАКОВ, который поблагодарил участников акции за то, что они пришли поддержать принципы, задекларированные Помаранчевой революцией.

На этом же митингу также выступила народный депутат Лилия ГРИГОРЬЕВИЧ, которая отметила, что Харьковская область является успешным регионом и занимает одно из первых мест в Украине по социально-экономическому развитию. Она призвала «не дать вернуться в прошлое», поддержать А.АВАКОВА и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Сейчас начинается сессия областного совета, на которой депутаты заслушают отчет А.АВАКОВА и вопрос «О реализации конституционных гарантий на свободное использование русского языка в Харьковской области».

В целом в повестке дня – 15 вопросов, среди которых и рассмотрение протеста прокурора области о назначении шести заместителей председателя областного совета.