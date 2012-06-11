Румыния массово раздает свои паспорта жителям Буковины

Уже с полгода в молдавских селах региона неспокойно: заезжие эмиссары призывают местных жителей во время всеукраинского переписи признать себя румынами.

Изменение национального самоопределения подкрепляют льготной выдачей румынских паспортов, которые открывают возможности безвизового передвижения по странам ЕС, говорится в сюжете ТСН-Тиждень.

Простые крестьяне, не обремененные чрезмерным патриотизмом, в собственной румынизации видят выгоду. "Без всяких 5 тысяч евро ехать в Италию будем", - говорят некоторые люди, привыкшие путешествовать по Европе в поисках заработка. Они признают: ради паспортов страны ЕС готовы записаться румынами во время следующей переписи населения Украины. Местные рассказывают: в приграничных селах уже треть населения составляют граждане соседнего государства. Объявлениями о выдаче румынских паспортов ежедневно завешивают доски и заборы.

В Черновицкой области сейчас проживает около миллиона человек. Больше всего украинцев - 75%. Этническая группа румын - 12%. Молдаван - 7%. Но в официальных документах Румынской республики указано, что на Буковине уже 20% румын. Арифметика проста: молдаван приравняли к румынам фактически через румынизацию молдавских школ. В соседней стране до сих пор не могут смириться с потерей Романии Маре - большой Румынии.

На прошлогоднем международном Форуме Румын премьер этой страны открыто заявил об этнических претензиях по отношению к соседним странам. Мол, зарубежные румыны имеют право быть признанными румынами, независимо от того, что носят такие исторические румынские названия как молдаване, арумуны, истрорумуны или влахи. Обычно толерантные молдавские общества Буковины забрасывали жалобами инстанции в ЕС и Украине. По их мнению, под прикрытием различных акций в селах действительно ведется ксенофобская политика уничтожения молдавского этноса.

В Украине хоть и запрещено двойное гражданство, ни наказать его владельцев, ни лишить лишнего паспорта - невозможно. Ноты отечественных дипломатов румынским коллегам о массовой выдаче паспортов в приграничных регионах остались пока не услышаны. Сейчас МИД с осторожностью относится к открытию еще двух румынских консульств на Буковине.