Украинский журналист получил статус беженца в Литве

Несколько месяцев назад он уехал в Россию, затем в Голландию, откуда власти отправили его в Литву, сообщает LB.ua.

Причиной своего отъезда журналист называет преследования со стороны правоохранительных органов: против него в Украине возбуждено два уголовных дела, которые он считает сфабрикованными.

Первое дело возбуждено в июне 2011 года по ст. 296 (хулиганство) за стрельбу в МсDonald’s, когда Анатолий Шарий дважды выстрелил резиновыми пулями в неизвестного, который, по его словам, напал на его жену.

Второе дело против Шария возбуждено в октябре 2011 года по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения): журналиста обвиняют в инсценировке покушения.

Сам Анатолий Шарий связывает возбуждение уголовного дела со своей журналистской деятельностью.

"Со мной неоднократно общались посредники от МВД, предлагали 'сбавить обороты'. Я не сбавил... Потом мне машину обстреляли, ночные обыски проводили”, - рассказал он в марте Украинской правде.

Шарий отмечал, что возвращаться на Украину пока не собирается. "Если я вернусь в Украину, меня закроют, а там придушат, и никто ни одного слова не скажет. Вернусь, когда януковическую братию начнут развешивать по столбам"...