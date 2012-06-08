Попов призывает киевлян «болеть за наших вместе»

Об этом говорится в обращении А.Попова к жителям столицы Украины, обнародованном на официальном сайте КГГА.

“Через несколько часов стартует главный футбольный праздник Европы. В Киев прибудут сотни тысяч гостей – болельщиков Евро-2012. По доброй традиции мы будем встречать их хлебом-солью, ведь украинцы – гостеприимная нация”, - отмечает А.Попов.

Он обратил внимание, что к приезду гостей на Евро-2012 проведена большая работа по благоустройству столицы и построению ее инфраструктуры. “Я благодарен каждому из вас, кто добросовестно и ответственно изо дня в день готовил праздник европейского футбола. Хочу заверить, что и после чемпионата я как председатель Киевской городской государственной администрации буду прилагать все усилия, чтобы Киев не уменьшал заданного темпа”, - пообещал А.Попов.

По его словам, город должен и в дальнейшем становиться чище и уютнее, а главное – динамично будет развиваться. “Поэтому впереди – много планов, которые мы вместе воплотим в жизнь”, - подчеркнул А.Попов.

“В эти дни мы также должны продемонстрировать всему миру, что Киев – это не просто современный, а настоящий европейский город. Толерантный. Яркий. Приветливый. Это зависит в первую очередь от настроений и поведения, с которыми мы будем встречать гостей Евро. В этом я полагаюсь именно на вас, уважаемые киевляне. Ведь в первую очередь на хозяевах лежит ответственность за дух праздника, который пришел в Украину”, - говорится в обращении председателя КГГА к киевлянам.

Он отметил, что надеется на успех в этом чемпионате нашей национальной сборной. “Будем надеяться, что Европейский Кубок останется в Киеве! Поэтому болеем за наших вместе!”, - призвал А.Попов.