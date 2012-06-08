ЦИК предлагает сажать за "гречку", не дожидаясь выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«В случае поступления таких заявлений (о подкупе избирателей – УНИАН) мы их сразу в тот же день перенаправляем в правоохранительные органы для реагирования. Может ли быть здесь уголовная ответственность? Я думаю, что может, если то лицо, которое сейчас предоставляет такие ценности, будет в свое время зарегистрировано кандидатом в народные депутаты Украины, и если будет установлена связь между предоставлением таких материальных ценностей с дальнейшей регистрацией кандидата», - сказал А.Магера.

По его словам, для Украины это стало уже привычным явлением и с каждой избирательной кампанией набирает все больших оборотов. По мнению А.Магеры, это неприемлемо и необходимо с этим явлением бороться.

«Украина уже в который раз сталкивается с этим моментом такого косвенного подкупа избирателей, потому что кандидатов на сегодня (официально – УНИАН) нет, никто их не выдвигает, тем более, никто не регистрирует. С юридической точки зрения, здесь ситуация не такая простая, как кажется на первый взгляд. Досадно поражает, что эти случаи в Украине приобретают с каждыми выборами такой наглый, откровенный характер. И этим Украина очень сильно отличается от многих стран Европы», - подчеркнул А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК напомнил, что официально избирательная кампания в Украине стартует 30 июля.