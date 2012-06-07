По требованию оппозиции в ВР объявили перерыв

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента не уточнили, по какой причине эти фракции попросили объявить перерыв. Известно, что главы фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС отказались от проведения консультаций при участии лидеров других фракций.

На рабочих местах депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" разостлан плакат «Ні – політичним репресіям! Україні – волю!» («Нет – политическим репрессиям! Украине – свободу!») с изображением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за решеткой.