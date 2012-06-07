По требованию оппозиции в ВР объявили перерыв
10:24, 07 июня 2012Политика
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В работе Верховной Рады по требованию фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС объявлен перерыв до 10.50.
|Оппозиции понадобился перерыв
На рабочих местах депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" разостлан плакат «Ні – політичним репресіям! Україні – волю!» («Нет – политическим репрессиям! Украине – свободу!») с изображением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за решеткой.
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