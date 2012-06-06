Наблюдатели от ЕС особо проследят за освещением выборов в СМИ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая на семинаре “Ситуация в новостных СМИ в России и странах “Восточного партнерства” в Европарламенте.

“Они имеют большое значение для повестки дня ассоциации между Украиной и ЕС”, - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании представители ЕС будут обращать особое внимание на сбалансированное ее освещение в СМИ в Украине, а также на обеспечение равного доступа разным кандидатам к средствам массовой информации.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Украине запланированы на 28 октября.