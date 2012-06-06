Наблюдатели от ЕС особо проследят за освещением выборов в СМИ
23:07, 06 июня 2012Политика
789 0
Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле еще раз отмечает важность честных выборов в Украине для будущего двусторонних отношений.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая на семинаре “Ситуация в новостных СМИ в России и странах “Восточного партнерства” в Европарламенте.
“Они имеют большое значение для повестки дня ассоциации между Украиной и ЕС”, - сказал еврокомиссар.
Он отметил, что в ходе предвыборной кампании представители ЕС будут обращать особое внимание на сбалансированное ее освещение в СМИ в Украине, а также на обеспечение равного доступа разным кандидатам к средствам массовой информации.
Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Украине запланированы на 28 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter