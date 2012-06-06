Сразу десять игроков сборной Украины по футболу отравились

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Олег Блохин после последнего перед стартом Евро-2012 контрольного поединка против команды Турции, который его подопечные проиграли со счетом 0:2, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

«Начну с того, что мы недосчитались накануне этого матча сразу десять исполнителей. Поэтому понятно, что ощущались трудности с составом. С другой стороны, мы получили возможность проверить в деле других футболистов", - сказал Блохин.

«Однако самое главное не счет, а то, что одни показали приличный уровень игры, остальные к нему не дотягивали. А вообще делать какие-то глобальные выводы сложно, если не можешь рассчитывать сразу на такое количество исполнителей. Я не знаю причин отравления. Однако в моей практике такое случается впервые, чтобы сразу заболело столько подопечных», - заявил главный тренер украинской сборной.

Как пишет Football.ua, среди отравившихся, такие ключевые исполнители, как Тарас Михалик, Андрей Воронин, Андрей Ярмоленко, а один из лидеров команды Анатолий Тимощук вообще в день матча против турок лежал под капельницей.

Как известно, свой первый матч на Евро-2012 украинская команда сыграет против сборной Швеции в Киеве уже 11 июня.