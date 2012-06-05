Партия регионов предлагает провести выборы мэра Киева в 2013 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По словам А.Ефремова, уже сегодня четко понятно, что выборы мэра Киева должны быть внеочередными из-за того, что Леонид Черновецкий досрочно написал заявление об отставке.

А.Ефремов добавил, что для объявления досрочных выборов, по закону, есть 60 дней, а в июле следующего года должны состояться, по закону, выборы депутатов Киевского городского совета.

Как подчеркнул А.Ефремов, при любых условиях нужно принимать политико-юридическое решение о проведении как выборов мэра Киева, так и выборов Киевсовета.

«Поэтому логично было бы выборы в Киеве провести в два этапа для того, чтобы войти во все местные выборы», - сказал А.Ефремов.

В частности, первый этап, по словам А.Ефремова, должен состояться тогда, когда завершатся полномочия Киевского городского совета. «Первый этап провести, когда завершатся полномочия депутатского корпуса городского совета - в 2013 году. Провести внеочередные выборы и избрать мэра города и депутатского корпуса, но избрать их до 2015 года», - сказал А.Ефремов.

По его словам, в 2015 году нужно опять провести выборы мэра Киева и Киевсовета одновременно с другими местными выборами.