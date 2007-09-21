Симоненко: коммунисты не поддержат нынешний проект бюджета

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что фракция КПУ не будет поддерживать проект бюджета на 2008 год, пока из него не будет исключена статья поступлений в 2,5 млрд. грн. от продажи земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил в прямом эфире телерадиокомпании "Винниччина".

"Прежде чем оказать поддержку проекту государственного бюджета на 2008 год, фракция КПУ будет настаивать на том, чтобы статья поступлений в 2,5 млрд. грн. от продажи земли была исключена", - заявил он.

По словам П.СИМОНЕНКО, проблема продажи земли может вызывать нестабильность в обществе.

"Проблема земли – это проблема мира и войны, и межа никогда не объединяла наших граждан. Это может привести, что кто-то будет зарабатывать на том, что будет продавать землю иностранцам, а это - потеря территории, или полезные копали станут предметом манипуляций олигархов", - считает лидер коммунистов.