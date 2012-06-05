Кличко назвал позорным сегодняшнее голосование в ВР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, это он подчеркнул во время митинга возле Верховной Рады в поддержку украинского языка, в котором приняли участие более 2 тыс. представителей партии «УДАР» из всех регионов Украины.

В.Кличко назвал позорным сегодняшнее голосование в Верховной Раде за законопроект об основах языковой политики.

Он считает, что сегодня «политики вместо того, чтобы поднимать вопросы работы, высоких цен, низких социальных стандартов, поднимают вопросы, которые разобщают общество». В.Кличко назвал проталкивание данного закона «предвыборными спекуляциями партии власти, которая стремительно теряет свой рейтинг».

«Я говорю на украинском, русском, немецком, английском, и уверен поэтому, что современный человек должен говорить на многих языках, это делает мир открытым для него. Но как гражданин Украины я убежден, что государственный язык у нас должен быть один – украинский. И он сегодня нуждается в защите», – подчеркнул лидер «УДАРа».

В партии «УДАР» сегодняшнее голосование в парламенте с нарушением всех норм регламента считают откровенной провокацией, организованной в том числе и спикером, который еще вчера обещал не допустить прохождения языкового вопроса, который раскалывает общество. В партии считают, что «ответственность за проталкивание этого закона лежит в первую очередь на тушках и изменниках, которые в очередной раз продали Украину».

В связи с этим В.Кличко обратился к другим оппозиционным силам с требованием выработать совместный план противодействия провокаторам, которые пытаются протолкнуть скандальный языковой закон. «Речь идет о защите украинской государственности, и здесь нужно действовать совместно, решительно, консолидировано и согласовано. Иначе события будут разворачиваться так, как это произошло сегодня»», – подчеркнул В.Кличко.